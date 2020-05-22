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Кличко готовит легендарного Холифилда к возвращению на ринг: видео

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Владимир Кличко и Эвандер Холифилд
Владимир Кличко и Эвандер Холифилд / K2Promotions Ukraine

Легендарный американский боксер Эвандер Холифилд продолжает подготовку к возвращению на ринг. Участие в тренировочном лагере Холифилда берет выдающийся украинский боксер Владимир Кличко.

В своем официально инстаграме Холифилд опубликовал видео тренировки. На видео, помимо других тренеров, присутствует и Владимир Кличко.

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"Команда Холифилда готовится к бою", – написал 57-летний американец.

Кто станет соперником Холифилда?

Вероятно, соперником Холифилда станет еще один успешный американец – Майк Тайсон.

Боксеры якобы начали переговоры о поединке. Бой будет выставочным.

Бизнесмены из разных стран предлагали боксерам солидный гонорар за поединок. Сообщалось, что Тайсон может получить 20 миллионов долларов.

Холифилд и Тайсон провели два поединка в период с 1996 до 1997 года. У обоих победу праздновал Эвандер.

Второй бой завершился дисквалификацией Тайсона за укус Холифилда за ухо.

Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Владимир Кличко Бокс
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