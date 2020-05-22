Кличко готовит легендарного Холифилда к возвращению на ринг: видео
Легендарный американский боксер Эвандер Холифилд продолжает подготовку к возвращению на ринг. Участие в тренировочном лагере Холифилда берет выдающийся украинский боксер Владимир Кличко.
В своем официально инстаграме Холифилд опубликовал видео тренировки. На видео, помимо других тренеров, присутствует и Владимир Кличко.
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"Команда Холифилда готовится к бою", – написал 57-летний американец.
Кто станет соперником Холифилда?
Вероятно, соперником Холифилда станет еще один успешный американец – Майк Тайсон.
Боксеры якобы начали переговоры о поединке. Бой будет выставочным.
Бизнесмены из разных стран предлагали боксерам солидный гонорар за поединок. Сообщалось, что Тайсон может получить 20 миллионов долларов.
Холифилд и Тайсон провели два поединка в период с 1996 до 1997 года. У обоих победу праздновал Эвандер.
Второй бой завершился дисквалификацией Тайсона за укус Холифилда за ухо.