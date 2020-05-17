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Кличко может помочь побить Усика: сенсационное заявление Чисоры

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Владимир Кличко и Дерек Чисора
Владимир Кличко и Дерек Чисора / GETTY IMAGES

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко может помочь британцу Дереку Чисоре подготовиться к бою с Александром Усиком.

В комментарии Sky Sports Чисора прокомментировал заявление Кличко о готовности помочь Усику подготовиться к бою с Дереком.

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Кличко говорил, что готов бесплатно стать спарринг-партнером Усика. Впрочем, выдающийся боксер считает, что он не похож по стилю на Дерека.

Чисора заявил, что Кличко не сможет помогать Усику во время поединка. Он также сказал, что Кличко не откажет ему в помощи.

Если он будет помогать Усику, то я буду только рад. Ведь он не будет помогать уже непосредственно в ринге, правильно? Так же он может помочь и мне, если я попрошу о помощи,
– сказал Чисора.

У Владимира Кличко и Дерека Чисоры "теплые" отношения еще с 2012 года. Тогда Дерек Чисора единогласным решением судей проиграл брату Владимира – Виталию Кличко.

Но британец запомнился своими провокациями. В частности, на взвешивании Чисора залепил Виталию пощечину, а непосредственно перед боем в ринге плюнул в лицо Владимиру.

11 декабря 2010 года Чисоре предстояло сразиться с Владимиром Кличко, но за три дня до сражения Кличко порвал мышцу брюшного пресса и поединок пришлось перенести на 30 апреля 2011 года.

Но перенесенный бой также не состоялся: у Владимира Кличко появилась возможность провести объединительный бой с другим британцем, Дэвидом Хэем.

Что известно о бое Усик – Чисора?Поединок должен был состояться 30 мая в Лондоне. Однако бой официально перенесли из-за пандемии COVID-19 и не назначили новую дату.

 

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Владимир Кличко Усик - Чисора Александр Усик Бокс
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