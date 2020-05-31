Кличко может тренировать Майка Тайсона
Легендарный украинский боксер Владимир Кличко может помочь вернуться на ринг звездному американцу Майку Тайсону. Кличко получил приглашение войти в тренировочный лагерь Тайсона.
Кличко будет тренировать Тайсона
Об этом рассказал британский чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа, сообщает The Sun.
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Энтони утверждает, что Владимира Кличко пригласили в тренировочный лагерь Майка Тайсона, чтобы он помог ему подготовиться к возвращению на ринг.
Майк Тайсон хочет вернуться. Его команда пригласила Кличко тренироваться вместе с Майком. Они могли выбрать любого боксера, но пригласили именно Владимира, ведь он уважаемый представитель хевивейта. Он знает, как работает этот бизнес,
– заявил британец.
Пока не сообщается, принял ли Владимир Кличко приглашение 53-летнего Тайсона.
Также известно, что Кличко помогает тренироваться другом экс-боксеру – Эвандеру Холфилду. Американец объявил о возвращении на ринг.
Возвращение Тайсона в бокс
Бывший чемпион мира в супертяжелом возвращается в бокс не для профессиональных боев. Тайсон сообщил, что гонорары за поединки направит на благотворительность.
Кто станет соперником Тайсона – не известно. Сообщалось, что Майк может провести бой с Холифилдом. По другой информации, соперником Тайсона станет американец Шеннон Бриггс.
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WBC включит Тайсона в рейтинг своей организации, чтобы он смог провести бой. Соответствующее обещание дал президент WBC Маурисио Сулейман.
Компания Boston Boxing Promotions вроде предложила 1,1 миллиона долларов Майку для реванша с Питером Макнили.
В то же время президент лиги кулачных боев BKFC Дэвид Фельдман заявил, что Тайсон может заработать 20 миллионов долларов за бой на голых кулаках против Вандерлея Силвы.