Легендарный украинский боксер Владимир Кличко может помочь вернуться на ринг звездному американцу Майку Тайсону. Кличко получил приглашение войти в тренировочный лагерь Тайсона.

Кличко будет тренировать Тайсона

Об этом рассказал британский чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа, сообщает The Sun.

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Энтони утверждает, что Владимира Кличко пригласили в тренировочный лагерь Майка Тайсона, чтобы он помог ему подготовиться к возвращению на ринг.

Майк Тайсон хочет вернуться. Его команда пригласила Кличко тренироваться вместе с Майком. Они могли выбрать любого боксера, но пригласили именно Владимира, ведь он уважаемый представитель хевивейта. Он знает, как работает этот бизнес,

– заявил британец.

Пока не сообщается, принял ли Владимир Кличко приглашение 53-летнего Тайсона.

Также известно, что Кличко помогает тренироваться другом экс-боксеру – Эвандеру Холфилду. Американец объявил о возвращении на ринг.

Возвращение Тайсона в бокс

Бывший чемпион мира в супертяжелом возвращается в бокс не для профессиональных боев. Тайсон сообщил, что гонорары за поединки направит на благотворительность.

Кто станет соперником Тайсона – не известно. Сообщалось, что Майк может провести бой с Холифилдом. По другой информации, соперником Тайсона станет американец Шеннон Бриггс.

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WBC включит Тайсона в рейтинг своей организации, чтобы он смог провести бой. Соответствующее обещание дал президент WBC Маурисио Сулейман.

Компания Boston Boxing Promotions вроде предложила 1,1 миллиона долларов Майку для реванша с Питером Макнили.

В то же время президент лиги кулачных боев BKFC Дэвид Фельдман заявил, что Тайсон может заработать 20 миллионов долларов за бой на голых кулаках против Вандерлея Силвы.