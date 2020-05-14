Кличко никуда не уходил: эпатажный экс-чемпион мира стремится к бою с украинцем

Известный американский боксер Шеннон Бриггс уверен, что Владимир Кличко вернется на ринг. Бывший чемпион мира заявил, что хочет встретиться с украинцем.

В интервью IFL TV Бриггс прокомментировал планы Майка Тайсона вернуться в бокс, сообщаетvRINGe. 53-летний Тайсон возобновил тренировку и стремится провести выставочный поединок.

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Бриггс утверждает, что готов встретиться с Тайсоном в выставочном поединке. Он переживает, что встреча с Майком может перерасти в открытую драку.

Я очень уважаю его. Не поймите меня неправильно, выставочный поединок – это одно, но что если Майк Тайсон начнет наезжать на меня, а я начну отвечать. Это было бы потрясающе. Выставочный бой может пройти гладко, но, кто знает... Это же Майк Тайсон. Он может быть сумасшедшим,

– сказал Бриггс.

Шеннон сказал, что его интересуют поединки с бывшими боксерами Владимиром Кличко и британцем Дэвидом Хэем.

Я хочу подраться с Кличко. Я хочу сломать челюсть Хэю. Я могу подраться с голыми кулаками, но не с Майком Тайсоном,

– сказал Бриггс.

Шеннон убежден, что Владимир Кличко и Дэвид Хэй восстановят профессиональную карьеру.

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По мнению Бриггса, Кличко не завершал с боксом. Американец считает, что Кличко ждет правильного момента.

Что известно о Бриггсе?48-летний боксер, бывший чемпион мира. Всего провел 67 поединков, одержал 60 побед, 6 раз проигрывал. В его пассиве поражение Виталию Кличко, Ленноксу Льюису и Султану Ибрагимову.

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