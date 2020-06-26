Кличко подарил юному победителю по шахматам игру с чемпионом мира россиянином Крамником
Бывший боксер Виталий Кличко поздравил юного шахматиста Святошинского района с победой в турнире. Он подарил парню прекрасную возможность помериться силами с чемпионом мира.
Сегодня, 26 июня, на пресс-брифинге мэр Киева Виталий Кличко рассказал о последних событиях в городе. Бывший боксер отметил, что в одном из местных парков обустроили места для игры в шахматы.
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Подарок Кличко
Также Виталий Кличко лично поздравил победителя детского турнира по шахматам в Святошинском районе.
Бывший боксер подарил юному таланту набор для игры в шахматы и сертификат на игру с чемпионом мира по шахматам. Гроссмейстер Владимир Крамник является давним другом Кличко, поэтому с радостью согласился на его предложение. Когда в следующий раз приедет в Киев, то обязательно сыграет с парнем.
Кличко тоже неоднократно боролся с Крамником и даже сыграл в ничью.
Кто такой Владимир Крамник
- Крамник – российский шахматный гроссмейстер, чемпион мира по шахматам в период с 2000/07 года.
- У октябре 2000 года победил Гарри Каспарова в матче в Лондоне и стал чемпионом мира по классическим шахматам. В 2004 году успешно защитил титул против претендента Петера Леко в матче в Бриссаго, Швейцария.
- В октябре 2006 года в матче объединения против Веселина Топалова завоевал титул абсолютного чемпиона мира.
- В сентябре 2007 года на шахматном чемпионате мира проиграл титул абсолютного чемпиона Вишванатану Ананду.
- В составе сборной России становился трехкратным победителем Всемирных шахматных Олимпиад (1992, 1994, 1996).
- Победитель Кубка мира ФИДЕ в 2013 году. Сейчас живет в Париже.
- Рейтинг по состоянию на январь 2020 года – 2753 (17-е место в мире и четвертое – среди шахматистов России).