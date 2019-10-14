Кличко – Берд: месть за брата и дебютный чемпионский пояс WBO (ретро-видео)

14 октября 2000 года Владимир Кличко завоевал чемпионский пояс WBO, который стал первым серьезным титулом в карьере украинца. Кличко решением судей победил Криса Берда.

Поражение брата

1-го апреля 2000 года жизнь сыграла злую шутку с Виталием Кличко. В поединке за пояс WBO в супертяжелом весе Виталий встретился с Крисом Бердом. Поиски соперника для Виталия велись долго, но предназначенный оппонент получил травму. Замену нашли в лице американца Криса, которого известили о возможности побороться за чемпионский титул за 9 дней до боя.

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Берд имел хороший послужной список, но был аутсайдером в бою с Виталием. Кличко получил в бою травму плеча. Виталий долго терпел боль, пытаясь нокаутировать Берда в ранних раундах. Но скорость и маневренность легкого оппонента, не давала это сделать. Боль становилась невыносимой, и неожиданно для всех зрителей, угол Кличко отказался от продолжения боя в перерыве между 9 и 10 раундами.

Месть за Виталия

Владимир вышел в ринг против обидчика Виталия 14 октября 2000 года. Кличко победил по очкам в 12-раундовом бою. Владимир отправлял Берда в нокдаун в девятом раунде и 11-м.



Владимир Кличко – Крис Берд / facebook.com/klitschkobrotherscom

В итоге, Владимир стал новым чемпионом по версии WBO и вернул чемпионский пояс в семью Кличко.

Владимир Кличко – Крис Берд: видео боя 2000 года

В апреле 2006 года Кличко вышел на бой против Берда второй раз. Владимир доминировал весь бой. В начале 7-го раунда он правым крюком отправил американца на настил.

Берд поднялся, его лицо было залито кровью. Рефери остановил бой. Кличко победил техническим нокаутом, став новым чемпионом по версии ІВF.