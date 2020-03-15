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Кличко хочет вернуться, бывших боксеров не бывает, – известный промоутер

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Легендарный боксер Владимир Кличко находится в хорошей физической форме, из-за чего эксперты обсуждают возможное возвращение украинца. Кличко ушел из бокса, потерпев два поражения – Тайсону Фьюри и Энтони Джошуа. Оба британца являются чемпионами в супертяжелом весе.

Глава промоутерской компании K2 Promotions Александр Красюк прокомментировал возможное возвращение в ринг Владимира Кличко.

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Красюк в интервью ютуб каналу "Зе Интервьюер" заявил, что не знает, стремится ли Владимир вернуться в бокс.

"Клянусь. Спросите Виталия, вернется ли Владимир или нет. Да, Владимир не теряет форму, и Виталий тоже. Старший брат не спаррингует, но постоянно тренируется", – сказал Красюк.

Одновременно Красюк предполагает, что победа Тайсона Фьюри над Деонтеем Уайлдером может стать для украинца раздражителем.

Владимир принимает решение не на основании раздражителя, а исходя из того, хочет ли он вернуться в бокс. Финансовая сторона не может сыграть никакой роли. Если Владимир Кличко проведет бой с Фьюри, боксеры по умолчанию заработают большие деньги. Вопрос в том, хочет ли Володя этого или нет,
– заявил Красюк.

В то же время Красюк предполагает, что оба брата Кличко хотят вернуться в бокс и для Владимира этот вопрос все еще открыт.

"Я думаю, что он хочет, потому что бывших боксеров не бывает. Мне кажется, что и Виталий по сей день хотел бы вернуться в ринг. Считаю, что у Володи этот вопрос открыт", - резюмировал Красюк.

Что известно о возвращении Кличко?

  • Разговоры о возможном возвращении Кличко в бокс обсуждаются в СМИ с 2019 года. В прошлом году британская платформа DAZN вроде предложила Владимиру контракт в размере 40 миллионов долларов за возвращение на ринг.
  • Впоследствии появилась информация, что Кличко может получить за три поединка 80 миллионов долларов.
  • Боксер якобы заработает эти деньги, если проведет 3 поединка. Обязательным условием проведения следующего боя является победа в предыдущей встрече.
  • Кличко всегда уклоняется от конкретного ответа на вопрос о возвращении. То Владимир заявляет, что ежедневно обманывает себя мыслью о возможном возвращении, то говорит о рекорде Формана.
  • Джордж Форман в 45 лет стал самым возрастным чемпионом мира.
 

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Владимир Кличко Бокс
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