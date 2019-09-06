Кличко лично позвонил Джошуа после поражения Руису: Я реально ценю его за это

Британский боксер Энтони Джошуа рассказал, что Владимир Кличко звонил ему после поражения от Энди Руиса. Об этом Джошуа рассказал, комментируя конфликт с британцем Ленноксом Льюисом.

Первый бой между Джошуа и Руисом состоялся 2-го июня. Джошуа четыре раза побывал в нокдауне,

и рефери решил остановить бой в седьмом раунде.

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Единственный, кто нашел время позвонить мне непосредственно после поражения Энди Руису, а не сделал это через интернет, – это Владимир Кличко. Понимаете, он звонит напрямую, подсказывает, консультирует.

И это все не через интернет, это все не ради лайков и шума. Он просто звонит... Мы общаемся, как два взрослых мужика, он помогает мне. И за это я его реально ценю и уважаю,

– сказал Джошуа.

Реванш Руиз – Джошуа официально состоится 7 декабря в Саудовской Аравии на арене в Эр-Рияде. Такое решение было принято командами боксеров.

Для Энтони это первое поражение в карьере, до этого он победил в 22 боях, в том числе у Владимира Кличко, благодаря чему стал абсолютным чемпионом мира.

Энтони Джошуа – Владимир Кличко видео боя

29-летний Энди Руис-младший провел 33 поединка и проиграл только один (Джозефу Паркеру за звание чемпиона по версии WBO).