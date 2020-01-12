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Кличко нокаутировал Уайлдера во время спарринга

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Владимир Кличко / rp-online.de

Британский боксер Диллиан Уайт поделился воспоминаниями, связанными с тренировочным лагерем Владимира Кличко. По словам Уайта, однажды его пригласили потренироваться с Кличко вместе с Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером.

Как утверждает Уайт, спарринг Уайлдера с Кличко закончился для американца нокаутом.

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Я видел, как Кличко нокаутировал Уайлдера. Владимир отправил его в нокаут. Он знал, что произошло. Уайлдер поднял руки вверх. Во время спарринга Деонтей прессинговал Владимира, сопел и сходил с ума. Кличко включился, активнее заработал на ногах. Финт, финт, джеб по корпусу, обманный джеб, хук слева – и Уайлдер сдался, с ним было покончено.

Это не был нокдаун. Это был тяжелый нокаут. Уайлдера как следует передернуло. Возможно, именно поэтому команда Уайлдера не хотела, чтобы он дрался с Кличко. Владимир бы подрался с ним как профи, но Деонтею никогда не нравилась эта идея,
– цитирует Уайта Sky Sports.

Как известно, Деонтей Уайлдер действующий чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC.

34-летний американец провел на профессиональном ринге 43 поединка и одержал 42 победы (41 нокаутом).

Еще один бой Уайлдера завершился ничьей. В декабре 2018 года Деонтей разошелся миром с Тайсоном Фьюри. Боксеры проведут реванш в феврале.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Деонтей Уайлдер Владимир Кличко Бокс
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