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Кличко оценил перспективы Усика в супертяжелом весе

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Владимир Кличко и Александр Усик / Фото из открытых источников

Легендарный Владимир Кличко считает, что у Александра Усика (17-0, 13 КО) есть будущее в супертяжелом весе.

О это легенда украинского бокса рассказал во время беседы с журналистами:

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Мы с ним спарринговали. Я до сих пор поддерживаю себя в форме. Так вот, мы спарринговали две-три недели назад. У него очень длинные руки, красивая техника. Спарринговать с ним – совсем непростое дело, хотя я все еще в неплохой форме. Думаю, у него есть шансы в супертяжелом весе. Ему нужно немного времени, чтобы привыкнуть. Этот переход похож на смену любительского бокса на профессиональный. Это все тот же спорт – бокс, но все немного по-другому,
– сказал Владимир.

Недавно Владимир Кличко снова рассказал свое мнение о возможном возвращении на ринг. По его словам, сейчас он поддерживает себя в форме и держит в голове рекорд Джорджа Формана, который стал самым старшим чемпионом-тяжеловесом в мире.

Последний бой Владимир Кличко провел 29 апреля 2017 года. Украинец проиграл Энтони Джошуа в зрелищном поединке.

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Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Спорт Владимир Кличко Александр Усик Бокс
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