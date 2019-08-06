Кличко передал забавное послание Богдану из отпуска: фото

Мэр Киева Виталий Кличко из отпуска передал привет главе Офиса президента Украины Андрею Богдану.

Виталий Кличко, который официально находится в отпуске, передал ироничное послание своему оппоненту Андрею Богдану в Twitter.

Читайте также: Почему офис Президента хочет уволить Кличко: объяснение эксперта

Кличко сопроводил свой привет фотографией, где он рассекает по морю на доске, и подписью, что спорт воспитывает волю к честной победе.

Привет Андрею и Богдану! И Андрею Вавришу, чтобы ребята не перепутали. Спорт воспитывает волю к победе. Честной и открытой, когда не соврешь и не спрячешься за чью-то спину…

– написал Виталий Кличко.

Привіт Андрію і Богдану! Вавришу і Андрію, щоб хлопці не переплутали

Спорт виховує волю до перемоги. Чесної і відкритої, коли не збрешеш і не сховаєшся за чиюсь спину... pic.twitter.com/Lvdd0bZYZE — Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) 6 августа 2019 г.

Напомним, что в июле в Офисе президента Украины объявили о желании разделить полномочия мэра столицы и председателя КГГА. На данный момент обе должности занимает Виталий Кличко.

Мэр Киева заявил, что такое решение приведет к возврату методов управления времен беглого президента Виктора Януковича. А 31 июля стало известно о встрече Кличко с Руди Джулиани, на которой, в частности, обсуждался вопрос самоуправления Киева.

Читайте также: Богдан заявил, что ему предлагали взятку: НАБУ открыло дело

Также накануне глава Офиса Президента на пресс-конференции рассказал, что Кличко якобы признался ему, что не контролирует Киевсовет. Мол, там есть 2-3 человека, которые контролируют группы депутатов.

"Ко мне подходил адвокат одного из таких "смотрящих" и сообщил, что работа с местным бюджетом Киева позволяет им получать 40 миллионов долларов в год. Он попросил не трогать главу КГГА и предложил этот бюджет поделить пополам", – добавил Андрей Богдан.

В ответ городской голова Киева Виталий Кличко обратился в НАБУ из-за заявления руководителя Офиса Президента Андрея Богдана. Он подчеркнул, что такие высказывания Богдана подлежат проверке в рамках досудебного расследования, поскольку могут свидетельствовать о совершении уголовных правонарушений.