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Кличко показал домашнее упражнение и бросил вызов фанатам: видео

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Владимир Кличко / instagram.com/klitschko

Выдающийся украинский боксер Владимир Кличко продолжил карантинный челендж. Бывший чемпион мира по боксу продемонстрировал, как можно поддерживать форму дома.

Владимир Кличко выполнил упражнение по координации дома на лестнице и призвал фанатов повторить его. Кличко предупредил, что начинать стоит с самого низкого прыжка.

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"Кто может победить мастера физической координации? Все шутки в сторону: ребята, делайте упражнение шаг за шагом. Начните с самого низкого прыжка, а не с самого высокого, как я.

Обучение моих навыков физической и умственной координации также помогает мне быть более координированным в повседневной жизни – и наоборот", – подписал видео Кличко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Who can beat the master of physical #coordination? All joking aside: Guys, don’t try this alone and do it step by step. Begin with the lowest step, not with the highest one like me ;-) Training my physical and mental coordination skills also helps me to be more coordinated in everyday life – and the other way around. #stayhomechallenge #stayhome #facethechallenge #wyllitfood #wyllit #mixsport Wer kann den Meister der Koordination schlagen?? Spaß beiseite: Leute, versucht diese Übung bitte nicht alleine und Schritt für Schritt! Fangt mit der untersten Treppenstufe an, nicht mit der höchsten, so wie ich Meine körperlichen und mentalen Koordinationsfähigkeiten zu trainieren, hilft mir auch im Alltag koordiniert zu bleiben – und anders herum!

Допис, поширений Wladimir Klitschko (@klitschko)

  •  Ранее Кличко опубликовал видео, на котором сделал 44 отжимания. Таким образом экс-боксер запустил челлендж, призвав поддерживать форму дома.
  • Вместе с тем, Кличко опубликовал обращение к украинцам, в котором призвал не нарушать карантина, введенного из-за пандемии COVID-19.
  • Легендарный боксер находится в отличной форме, что демонстрируют видео его домашних тренировок.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Many of you might of guessed that I still train and box regularly. In #stayhome times such as these, I miss the gym and boxing ring, it's important to stay agile both physically and mentally?In addition to the training, @wyllit.food products provide me with adequate nutrition to be energetic and agileHow do you stay agile or are you couch potatoes now? Stay at home, stay agile! #flattenthecurve #stayhomechallenge #wyllit #wyllitfood #mixsport Viele von euch wissen, dass ich immer noch regelmäßig trainiere und boxe. In Zeiten von #wirbleibenzuhause fehlen mir Fitnessstudio und Boxring. Denn gerade jetzt ist es wichtig, agil zu bleiben – körperlich und geistig. Neben dem Training helfen mir dabei die Produkte von @wyllit.food, die mich mit einer Extra-Portion Beweglichkeit versorgen. Wie bleibt ihr agil oder seid ihr schon Couchpotatoes geworden? :-D Stay at home, stay agile!

Допис, поширений Wladimir Klitschko (@klitschko)

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Автор: Михаил Гема
Теги: Спорт Новости Спорта Владимир Кличко Бокс
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