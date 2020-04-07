Кличко показал домашнее упражнение и бросил вызов фанатам: видео
Выдающийся украинский боксер Владимир Кличко продолжил карантинный челендж. Бывший чемпион мира по боксу продемонстрировал, как можно поддерживать форму дома.
Владимир Кличко выполнил упражнение по координации дома на лестнице и призвал фанатов повторить его. Кличко предупредил, что начинать стоит с самого низкого прыжка.
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"Кто может победить мастера физической координации? Все шутки в сторону: ребята, делайте упражнение шаг за шагом. Начните с самого низкого прыжка, а не с самого высокого, как я.
Обучение моих навыков физической и умственной координации также помогает мне быть более координированным в повседневной жизни – и наоборот", – подписал видео Кличко.
- Ранее Кличко опубликовал видео, на котором сделал 44 отжимания. Таким образом экс-боксер запустил челлендж, призвав поддерживать форму дома.
- Вместе с тем, Кличко опубликовал обращение к украинцам, в котором призвал не нарушать карантина, введенного из-за пандемии COVID-19.
- Легендарный боксер находится в отличной форме, что демонстрируют видео его домашних тренировок.
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