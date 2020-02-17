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Кличко рассказал, кого поддержит в реванше Уайлдер – Фьюри

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Владимир Кличко / 24 канал

Легендарный украинский экс-боксер Владимир Кличко поделился ожиданиями от реванша между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри. Бой в супертяжелом весе за титул WBC пройдет 22 февраля в США.

В интервью Mirror Кличко заявил, что это равный бой. По мнению украинского экс-чемпиона мира, все зависит от ментального состояния, в котором будет находиться Фьюри.

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Когда я должен был драться с Фьюри в реванше, он попался на кокаине и столкнулся с некоторыми другими проблемами. Поэтому, мне кажется, что Фьюри нестабильный в своей дисциплине. Мы не знаем, в какой ментальной форме он будет, это похоже на игру,
– сказал Владимир.

Кроме того, Владимир хочет, чтобы британец одержал победу. "Я хочу, чтобы Фьюри победил, потому что тогда у нас будет новое классное противостояние".

Кличко, который проиграл Фьюри и в свое время спарринговал с Уайлдером, заявил, что знает, как это встречаться с обоими парнями.

Фьюри действительно неуклюжий из-за его габаритов и способа передвижения. Он очень подвижный для своих размеров. Уайлдер совсем другой. Они имеют разные стили, разные бэкграунды и будут иметь разный вес. Их стили нельзя сравнивать. Они просто очень разные,
– отметил Кличко.

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По мнению украинца, в супертяжелом весе должен быть абсолютный чемпион, чтобы болельщики знали сильнейшего боксера.

"Я бы хотел, чтобы это был Джошуа. Он отличный спортсмен, олимпийский чемпион, отличный парень и посол в спорте. Никто не совершенен, но у него есть потенциал стать номером один, и это то, чего я хочу", – резюмировал Кличко.

  • Поединок Уайлдер – Фьюри состоится 22 февраля в Лас-Вегасе на арене MGM Grand. Трансляцию поединка будут осуществлять ESPN + PPV & Fox Sports PPV.
  • Первый поединок между боксерами состоялся 1 декабря 2018 года и завершился ничьей. Фьюри побывал в глубоком нокдауне.
  • После встречи с Уайлдером британец провел два поединка, победив Тома Шварца и Отто Валлина.
  • Вместе с тем, Уайлдер провел две успешные защиты титула WBC против Доминика Бризила и Луиса Ортиса. Обе победы Уайлдер получил нокаутом.
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Автор: Михаил Гема
Теги: Спорт Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри Бокс
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