Кличко рассказал, поражение от какого боксера изменило его

Владимир Кличко признался, что первый бой с американцем Леймоном Брюстером стал переломным в его карьере боксера. Бой состоялся 10 апреля 2004 года и завершился сенсационным поражением украинца.

Бывший чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF заявил, что смог мотивировать себя на успешное возвращение, несмотря на мнения скептиков.

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"Когда я упал на канвас с Брюстером, который стал тогда чемпионом, для меня все изменилось. Меня называли "ходячим мертвецом", "сломанным человеком" и так далее.

Не обращая внимания на слова скептиков, я разжег пламя, которое привело меня к званию самого длительного чемпиона мира в истории супертяжелого дивизиона", – написал Кличко в твиттере.

When I hit the deck against then turned champ Brewster, it all changed for me. Called - “Deadman Walking”, “Broken Man” and so on. Not defined by the “Nay Sayers”, triggered a FIRE that lead me to be the longest combined Heavyweight Champion in history. #FACEYourChallenge pic.twitter.com/xGXAyFg1jo — Klitschko (@Klitschko) April 5, 2020

Что известно о бое Кличко – Брюстер

Поражение в этом поединке стало третьим для украинского боксера. Бой в США завершился победой Брюстера техническим нокаутом уже в 5-м раунде.

Видео поражения Кличко

После поединка Кличко сдал анализы, которые продемонстрировали, что показатель сахара в крови украинца почти вдвое превышал допустимую норму.

После окончания обследования и возвращения в отель у Владимира началась тошнота, сопровождаемая упадком сил.

Врач Дональд Катлин предположил, что Кличко-младший мог быть отравлен препаратом серии Haldol.

Препараты этой серии не имеют вкуса и запаха и вызывают психические нарушения, сопровождающиеся нарушением координации, ослаблением реакции и общей слабостью.

После этого Владимир Кличко потребовал, чтобы анализы, которые он сдал, были переданы доктору Роберту Вау для дальнейшего исследования. Однако анализы исчезли.

В 2007 году Кличко и Брюстер встретились во второй раз. Украинец взял реванш, победив в 6 раунде.

Кличко – Брюстер 2: видео боя

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