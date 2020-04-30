Кличко самостоятельно сделал себе стильную стрижку: видео

Выдающийся боксер и мэр Киева Виталий Кличко призывает киевлян оставаться дома из-за пандемии коронавируса. Свои слова Кличко решил подкрепить действиями и показал, как самостоятельно сделал себе стрижку.

Из-за карантина парикмахерские в Украине временно не работают. Кличко вышел из ситуации, сделав себе стрижку самостоятельно, информирует 24 канал.

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Кроме того, Кличко записал видео как подстригся.

Ранее Кличко показал, как поддерживает физическую форму в своем кабинете. Вечный чемпион мира по версии WBC записал видео своей тренировки.

Вместо скакалки Виталий Кличко использовал обычный удлинитель, отжался прямо на полу и отработал несколько ударов.

В Украине карантин продлится до 11 мая. По состоянию на 30 апреля подтверждено 10406 случаев заражения COVID-19.

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