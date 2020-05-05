Кличко согласился готовить Усика к бою с Чисорой

Бывший боксер Владимир Кличко заявил, что готов помочь Александру Усику готовиться к бою с Дереком Чисорой. Кличко рассказал, что уже спарринговал с Усиком и не откажется это сделать снова.

Владимир Кличко считает, что Усик готов к противостоянию с Чисорой, сообщает MixSport.

К теме Известный тренер рассказал, как завершится бой Усик – Чисора

Бой Александра с Дереком Чисорой даст ответ на много вопросов. К этому поединку Саша готов. Я всегда поддерживаю Александра. Даже работал у него спарринг-партнером. Последний раз спарринговали несколько месяцев назад,

– заявил Кличко.

По словам Кличко, он не похож на Чисору, поэтому вряд ли подойдет для Усика как спарринг-партнер.

Будут ли спарринги в рамках подготовки Усика к бою с Чисорой? По антропометрическим данным я не сильно похож на Дерека Чисору. Но как для разминки всегда готов помогать Саше. С большим удовольствием. И абсолютно бесплатно,

– отметил Кличко.

Что известно о бое Усик – Чисора?

Боксеры должны были встретиться 23 мая в Лондоне на арене O2. Но бой перенесен на неопределенный срок из-за пандемии COVID-19. Потенциально победитель поединка в следующем бою будет драться за чемпионский титул WBO, который сейчас у Энтони Джошуа.

Больше новостей о футбол, баскетбол, биатлон и все интересное из мира спорта – читайте в разделе Спорт24.