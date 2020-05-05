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Кличко согласился готовить Усика к бою с Чисорой

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Владимир Кличко и Александр Усик
Владимир Кличко и Александр Усик / K2Promotions Ukraine

Бывший боксер Владимир Кличко заявил, что готов помочь Александру Усику готовиться к бою с Дереком Чисорой. Кличко рассказал, что уже спарринговал с Усиком и не откажется это сделать снова.

Владимир Кличко считает, что Усик готов к противостоянию с Чисорой, сообщает MixSport.

К теме Известный тренер рассказал, как завершится бой Усик – Чисора

Бой Александра с Дереком Чисорой даст ответ на много вопросов. К этому поединку Саша готов. Я всегда поддерживаю Александра. Даже работал у него спарринг-партнером. Последний раз спарринговали несколько месяцев назад,
– заявил Кличко.

По словам Кличко, он не похож на Чисору, поэтому вряд ли подойдет для Усика как спарринг-партнер.

Будут ли спарринги в рамках подготовки Усика к бою с Чисорой? По антропометрическим данным я не сильно похож на Дерека Чисору. Но как для разминки всегда готов помогать Саше. С большим удовольствием. И абсолютно бесплатно,
– отметил Кличко.

Что известно о бое Усик – Чисора?
Боксеры должны были встретиться 23 мая в Лондоне на арене O2. Но бой перенесен на неопределенный срок из-за пандемии COVID-19. Потенциально победитель поединка в следующем бою будет драться за чемпионский титул WBO, который сейчас у Энтони Джошуа.

 

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Автор: Михаил Гема
Теги: Спорт Новости Спорта Владимир Кличко Александр Усик Усик - Чисора Бокс
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