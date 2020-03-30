Кличко сразится с Мейвзером за включение в Международный Зал боксерской славы

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко среди кандидатов на включение в Международный Зал боксерской славы в 2021 году.

Компанию Владимиру Кличко в голосовании составили одни из лучших боксеров в истории: чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер, Мигель Анхель Котто, который выигрывал пояса в четырех дивизионах, а также бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Андре Уорд.

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Победитель голосования будет объявлен в декабре, сообщает ESPN.

В этом году церемония ввода в Зал славы должна была состояться в июне. Из-за коронавируса она пройдет в 2021 году вместе с победителями следующего года.

В Международный Зал боксерской славы-2020 вошли Бернард Хопкинс, Хуан Мануэль Маркес, Шейн Мозли, Кристи Мартин и Люсия Рийкер.

Что такое Международный зал боксерской славы?

Это зал славы и музей бокса, созданный, чтобы почтить тех, кто внес существенный вклад в этот вид спорта. Виталий Кличко единственный украинец, которого в 2018 году внесли в Международный зал и музей боксерской славы.

Основные достижения Владимира Кличко

Олимпийский чемпион по боксу в супертяжелой весовой категории (1996 год).

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBO (2000-2003 годы, 2008-2015 годы), IBF (2006-2015 годы), IBO (2006-2015 годы), The Ring (2009-2015 годы), WBA (2011-2015 годы).

За свою карьеру победил 23 бойцов за титул чемпиона мира в тяжелом весе, что является лучшим показателем в истории бокса.

Владимиру также принадлежит рекорд общей продолжительности владения титулом чемпиона мира в тяжелом весе (4382 дней = 12 лет).

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