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Кличко уступил Мейвезеру в борьбе за звание лучшего боксера десятилетия

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Флойд Мейвезер / Фото из открытых источников

Легендарный американец Флойд Мейвезер признан лучшим боксером прошлого десятилетия по версии Американской ассоциации журналистов, пишущих о боксе (BWAA).

В борьбе за награду Мейвезер обошел Мэнни Пакьяо, Сауля Альвареса, Андре Ворда и Владимира Кличко.

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"Спасибо Ассоциации за выбор меня бойцом десятилетия. Для меня честь получить признание от СМИ, которые освещали всю мою карьеру. Бокс был и остается неотъемлемой частью моей жизни. С двухлетнего возраста я посвятил ему свою жизнь, отдал ему всего себя. Я благодарен всем, кто сыграл свою роль в моей карьере", – прокомментировал победу Флойд.

За минувшую декаду Мейвезер улучшил свой боксерский рекорд в 10 побед. В 2010-х американец победил таких звезд бокса, как Альварес, Пакьяо, Шейн Мосли, Виктор Ортис, Роберт Герреро, Мигель Котто, Маркос Майдана (дважды), Андре Берто и звезду UFC Конора МакГрегора.

Интересно, что BWAA вручает такую награду уже в третий раз. Ранее ее получали Рой Джонс и Мэнни Пакьяо.

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Теги: Спорт Новости Спорта Владимир Кличко Бокс
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