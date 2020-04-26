Кличко вернется и побьет Фьюри, – тренер украинца

Бывший тренер Владимира Кличко считает, что украинский боксер восстановит профессиональную карьеру. Американец Джеймс Али Башир, который долгое время работал с Кличко, убежден, что украинец победит Тайсона Фьюри.

В интервью Instagram-каналу Luckypunch.net американец поделился своим прогнозом на возможный реванш Кличко с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри.

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Он заявил, что ждет возвращения своего бывшего подопечного в большой бокс.

Каждый раз, когда встречаю Владимира Кличко, спрашиваю его, когда он вернется в бокс. Он должен вернуться, он снова станет чемпионом мира.

Уверен, если Кличко вернется и ему сделают реванш с Фьюри, он его побьет,

– заявил тренер.

В начале марта Али Башир также размышлял о возвращении Кличко. Он заявил, что сейчас идеальное время для возвращения Владимира.

Он считает, что Кличко по силам одолеть Тайсона Фьюри и Джошуа. Обоим Владимир проиграл в предыдущих поединках.

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Также Али Башир предполагает, что Владимир может вернуться в 45 лет, чтобы побить рекорд Джорджа Формана и стать самым возрастным чемпионом мира. Сейчас украинцу 44 года.

Что известно о возвращении Кличко?

Слухи о возвращении Кличко в бокс обсуждаются в СМИ с 2019 года. В прошлом году Владимир якобы получил от британской платформы DAZN контракт в размере 40 миллионов долларов за возвращение на ринг.

Впоследствии появилась информация, что Кличко может получить за три поединка 80 миллионов долларов.

Боксер якобы заработает эти деньги, если проведет 3 поединка. Обязательным условием проведения следующего боя является победа в предыдущей встрече.

Кличко всегда уклоняется от конкретного ответа на вопрос о возвращении. Так Владимир заявляет, что ежедневно обманывает себя мыслью о возможном возвращении, говорит о рекорде Формана.

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