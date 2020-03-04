Кличко встал на защиту Выхриста в конфликте с Федерацией бокса
Владимир Кличко прокомментировал конфликт Виктора Выхриста с Федерацией бокса Украины (ФБУ). Федерация дисквалифицировала личного тренера Виктора Александра Ляхова и менеджера Андрея Котельника из-за перехода Выхриста в профессионалы.
В комментарии MIXSPORT Кличко назвал глупостью дисквалификации тренера и менеджера Выхриста на три года.
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Наказывать тренера и менеджера Выхриста – это абсолютная глупость. Чем же тогда Ломаченко со своим легендарным отцом, Усик или мы с братом отличаемся от Выхриста? Всех нас с Виктором объединяет одно – мы хотели развиваться как боксеры,
– сказал Кличко.
Также Кличко прокомментировал заявление бронзового призера Олимпийских игр в Пекине-2008 Вячеслава Глазкова.
В частности, Глазков рассказал, что отдал главе ФБУ Владимиру Продивусу 65 тысяч долларов за переход в профессионалы.
"Честно говоря, прочитав интервью с Вячеславом Глазковым, был разочарован методами работы руководства ФБУ. У меня нет сомнений, что все, сказанное Глазковым, является правдой", – резюмировал Кличко.
Что известно о скандале с Выхристом?
- После того, как Выхрист перешел в профессионалы, Федерация бокса Украины дисквалифицировала на три года его тренера Александра Ляхова и менеджера Андрея Котельника.
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- В различных СМИ появились слухи, что причина в том, что Виктор Выхрист не заплатил отступные.
- Сам Выхрист в комментарии Спорт24 опроверг информацию, что в Федерации бокса требовали у него деньги за переход.
- Также в Кременчуге местные чиновники хотели отобрать государственную стипендию и квартиру у Выхриста. Боксер впоследствии рассказал, что встретился с мэром и уладил вопрос.
- Вместе с тем, команда Выхриста готовит судебный иск к Федерации бокса Украины.
- Зато Выхрист успешно дебютировал на профессиональном ринге. Украинский супертяж за 55 секунд нокаутировал Андрея Мазаника.
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