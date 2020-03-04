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Кличко встал на защиту Выхриста в конфликте с Федерацией бокса

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Владимир Кличко прокомментировал конфликт Виктора Выхриста с Федерацией бокса Украины (ФБУ). Федерация дисквалифицировала личного тренера Виктора Александра Ляхова и менеджера Андрея Котельника из-за перехода Выхриста в профессионалы.

В комментарии MIXSPORT Кличко назвал глупостью дисквалификации тренера и менеджера Выхриста на три года.

К теме: Эта дисквалификация – унижение и напоминает времена Януковича, – менеджер Выхриста Андрей Котельник

Наказывать тренера и менеджера Выхриста – это абсолютная глупость. Чем же тогда Ломаченко со своим легендарным отцом, Усик или мы с братом отличаемся от Выхриста? Всех нас с Виктором объединяет одно – мы хотели развиваться как боксеры,
– сказал Кличко.

Также Кличко прокомментировал заявление бронзового призера Олимпийских игр в Пекине-2008 Вячеслава Глазкова.

В частности, Глазков рассказал, что отдал главе ФБУ Владимиру Продивусу 65 тысяч долларов за переход в профессионалы.

"Честно говоря, прочитав интервью с Вячеславом Глазковым, был разочарован методами работы руководства ФБУ. У меня нет сомнений, что все, сказанное Глазковым, является правдой", – резюмировал Кличко.

Что известно о скандале с Выхристом?

  • После того, как Выхрист перешел в профессионалы, Федерация бокса Украины дисквалифицировала на три года его тренера Александра Ляхова и менеджера Андрея Котельника.

Это интересно: Виктор Выхрист – новая украинская угроза в боксе для Уайлдера и Джошуа

  • В различных СМИ появились слухи, что причина в том, что Виктор Выхрист не заплатил отступные.
  • Сам Выхрист в комментарии Спорт24 опроверг информацию, что в Федерации бокса требовали у него деньги за переход.
  • Также в Кременчуге местные чиновники хотели отобрать государственную стипендию и квартиру у Выхриста. Боксер впоследствии рассказал, что встретился с мэром и уладил вопрос.
  • Вместе с тем, команда Выхриста готовит судебный иск к Федерации бокса Украины.
  • Зато Выхрист успешно дебютировал на профессиональном ринге. Украинский супертяж за 55 секунд нокаутировал Андрея Мазаника.
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Автор: Михаил Гема
Теги: Спорт Виктор Выхрист Владимир Кличко Бокс
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