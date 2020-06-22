Защитник "Шахтера" Исмаили успешно перенес операцию на травмированном колене. Хирургическое вмешательство прошло в Риме, столице Италии.

Об этом донецкий клуб сообщил на своей странице в Twitter, выложив фото игрока из больничной палаты.

Читайте также Главный тренер "Шахтера": На замену Исмаили у нас есть две кандидатуры

Исмаили успешно перенес операцию на колене в Риме. Скорейшего восстановления, Исма! pic.twitter.com/nNoa1aSfTE — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) June 22, 2020

Травма Исмаили: что известно

Исмаили получил досадную травму на тренировке "Шахтера". В итоге у Исмаили диагностировали повреждение передней крестообразной связки коленного сустава.

Игрока ждет операция. В игру бразилец сможет вернуться примерно через полгода.

В нынешнем сезоне Исмаили сыграл 21 матч в УПЛ, в которых забил два мяча и сделал 5 результативных передач.