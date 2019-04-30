Ключевой футболист может покинуть "Динамо" летом

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Томаш Кендзера
Томаш Кендзера / fcdynamo.kiev.ua

Футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Томаш Кендзера может продолжить карьеру в чемпионате Турции. В услугах футболиста заинтересован стамбульский "Фенербахче".

Руководство "канареек" в будущем сезоне хочет серьезно обновить и усилить линию обороны.

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Как сообщает портал Aksam, боссы клуба постоянно находятся на связи с двумя польскими игроками – Томашем Кендзерой из "Динамо", а также Аркадиушем Рецой из итальянской "Аталанты".

Пока неизвестно, во сколько может обойтись турецкому клубу трансфер 24-летнего Кендзеры, который усилил киевлян летом 2017-го. По данным Transfermarkt, его стоимость составляет 3,5 млн евро. Контракт поляка с киевлянами действует до лета 2012 года.

В этом сезоне Кендзера является основным игроком "Динамо", выступая на позиции правого защитника. Поляк сыграл 38 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

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Теги: Спорт Футбол Трансферы Динамо
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