Ключевой футболист сборной Украины может больше не сыграть в этом сезоне

Лидер сборной Украины по футболу Руслан Малиновский может больше не сыграть в этом сезоне за свой бельгийский клуб "Генк".

25-летний игрок забил два гола в самой концовке тайма против "Гента" и в компенсированное время получил удаление.

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Как сообщает voetbalnieuws.be, Он может быть дисквалифицирован до конца сезона.

После борьбы за мяч он упал вместе с соперником на газон, после чего шипами бутсов рассек лицо оппоненту.

Сейчас специалисты разбираются, было ли это движение ногой умышленным. Если это подтвердится, Малиновского могут дисквалифицировать на 7 матчей – именно столько туров осталось до конца сезона в чемпионате Бельгии. "Генк" сейчас лидирует в лиге.

Таким образом, Малиновский рискует больше не сыграть в этом сезоне за свой клуб. В июне Руслан сможет выйти на поле в футболке сборной Украины, которая во Львове будет играть против Сербии и Люксембурга в рамках отбора к Евро-2020.

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