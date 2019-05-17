Ключевой игрок сборной Украины из-за досадной травмы пропустит чемпионат мира U-20

Игрок киевского "Динамо" Виталий Миколенко не сыграет за сборную Украины на чемпионат мира среди игроков до 20 лет.

19-летний защитник готовился к поездке на мундиаль в лагере молодежной сборной, где и получил повреждение задней части бедра.

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Вместо Миколенко главный тренер Александр Петраков дозаявил 20-летнего защитника "Карпат" Олега Веремеенко. Он выступает на правах аренды за второлиговый "Калуш".

Мировое первенство пройдет с 23 мая по 15 июня. По результатам жеребьевки сборная Украины U-20 попала в группу D, где сыграет со сборными США (24 мая), Катара (27 мая) и Нигерии (30 мая).

Поединки сборной Украины будет транслировать телеканал "UA: Первый", а комментаторами матчей будут известны украинские журналисты Дмитрий Джулай и Денис Босянок.

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