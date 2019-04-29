Ключевой нападающий "Динамо" впервые после тяжелой травмы тренируется с мячом: видео

Нападающий "Динамо" испанец Фран Соль продолжает восстанавливаться после досадной травмы плеча, полученной еще в начале марта.

Фран Соль получил травму в матче против "Десны". Футболист неудачно приземлился на газон, после чего ему понадобилась помощь медиков.

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12-го марта Соль был прооперирован. Ему сделали операцию на плече, из-за чего он вынужден был пропустить важные матчи еврокубков, а также чемпионата Украины.

Сейчас Соль приступил к работе с мячом. Форвард тренируется в компании 20-летнего защитника киевлян Дениса Попова.

"Пока еще есть время, первые лучи солнца уже выглядывают... Спасибо, Денис Попов! Зверь!" – написал Соль в Instagram, комментируя видео с занятия.

Фран Соль перешел в "Динамо" в январе 2019-го и успел провести за киевскую команду четыре официальные игры, в которых забил два гола.

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