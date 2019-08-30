Ключевой нападающий сборной Украины рискует пропустить матч Евро-2020

Нападающий бельгийского "Гента" Роман Яремчук может пропустить матч сборной Украины в рамках квалификации Евро-2020 против Литвы. Игра состоится в Вильнюсе 7 сентября.

Роман 29 августа пропустил матч плей-офф квалификации Лиги Европы против "Риеки" из-за повреждения ахиллова сухожилия, сообщает Nieuwsblad.

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Форвард также пропустит игру 6-го тура чемпионата Бельгии против "Серкль Брюгге" 1 сентября. Точные сроки восстановления не сообщаются.

У Романа были болевые ощущения две или три недели, но мы все держали под контролем. Мы дали ему отдых на прошлой неделе, но после восстановления тренировок у него снова начались проблемы через полчаса занятия.

Мы провели обследование, врачи заявили, что есть значительный риск. Поэтому Яремчук не будет играть в воскресенье, после чего будет пауза на международные матчи. Мы сделали ему инъекцию для ускоренного восстановления,

– сказал тренер "Гента" Йессо Торуп.

Яремчук вызван в сборную Украины на матч квалификации Евро-2020 против Литвы 7 сентября и в товарищескую игру против Нигерии в Днепре.

В группе B квалификации Евро-2020 "сине-желтые" лидируют, набрав 10 очков.

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