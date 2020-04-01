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Клонирование Свитолиной, как теннисистка приняла участие в челендже известной певицы: видео

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Элина Свитолина / facebook.com/elinasvitolinaofficial

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не останавливается и дальше участвует в различных челленджах во время карантина. Украинка выложила свой танцевальный ролик в TikTok, а фанаты уже начали шутить с теннисистки.

Элина Свитолина поделилась в своем инстаграме новым видео. Украинка решила принять участие в новом челендже от известной певицы Дженнифер Лопес #jlotiktokchallenge.

Стоит увидеть Эффективные тренировки для ног от Элины Свитолиной: видео

На видео Элина не одна, теннисистка клонировалась, поэтому танцуют целых пять Элин Свитолиных. Участие украинки в челендже поддержала белорусская теннисистка Виктория Азаренко, которая уже выложила свой танцевальный ролик.

Дженнифер Лопес заставила меня танцевать,
– написала теннисистка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@jlo got me moving and sweating.. #jlotiktokchallenge #tiktok #dance #jlosuperbowlchallenge

Допис, поширений Elina Svitolina (@elisvitolina)

Болельщики под постом начали шутить, что это карантин так влияет на спортсменку и о том, что судьи танцевального шоу "Танцы со звездами" точно обратят на теннисистку внимание. Также фанаты подумали, что продюсером танцев Свитолиной является ее бойфренд Гаэль Монфис.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JLo x Jbalvin #jlosuperbowlchallenge #stayhome #quarantine

Допис, поширений Victoria Azarenka (@vichka35)

Украинка Элина Свитолина приняла участие в трех челленджах в поддержку людей с коронавирусом. До этого Свитолина показала всем, как умеет жонглировать рулоном туалетной бумаги теннисной ракеткой в ​​челендже "Оставайся дома".

Также спортсменка приняла участие в танцевальном челендже Vibe Challenge Tik Tok, где участник под определенную музыку должен энергично двигать руками и ногами, а под конец замереть. Еще один челлендж "Тренируйся дома – играй за весь мир" спортсменка поддержала в инстаграме.

Добавим, что из-за пандемии коронавируса были отменены все теннисные турниры до июня.

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Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта Спорт TikTok Дженнифер Лопес Теннис
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