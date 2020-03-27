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Клопп расплакался, когда увидел как медики поют you'll Never Walk Alone в больнице: видео

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Юрген Клопп / twitter.com/LFC

Одной из самых известных песен в кругу поклонников футбола есть you'll Never Walk Alone. Ее исполняют фанаты "Ливерпуля" на матчах, а слова из этой песни написаны на воротах стадиона "Энфилд Роуд".

Именно эту песню решили исполнить медики в больнице в Англии, чтобы поддержать своих сотрудников, которые в то время были с больными коронавирусом. Видео исполнения этой песни выложили в соцсети.

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Это видео увидел нынешний наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп.

"Мне прислали видео, как люди в больнице в отделение интенсивной терапии поют «you'll Never Walk Alone», и я тут же заплакался. Невероятно. Это показывает всем, что эти люди не просто работают, а делают это с правильным настроем. Они привыкли помогать другим, и нам тоже нужно научиться этому, потому что нас обычно беспокоят только свои проблемы. Но для них это ежедневная работа. Они подвергают себя опасности, потому что помогают больным, людям с серьезными проблемами. Я просто не могу сильнее выразить свое восхищение, просто не могу", – рассказал Клопп в комментарии официальному сайту "Ливерпуля". 

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Спорта Спорт Футбол ФК Ливерпуль Юрген Клопп
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