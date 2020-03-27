Клопп расплакался, когда увидел как медики поют you'll Never Walk Alone в больнице: видео

Одной из самых известных песен в кругу поклонников футбола есть you'll Never Walk Alone. Ее исполняют фанаты "Ливерпуля" на матчах, а слова из этой песни написаны на воротах стадиона "Энфилд Роуд".

Именно эту песню решили исполнить медики в больнице в Англии, чтобы поддержать своих сотрудников, которые в то время были с больными коронавирусом. Видео исполнения этой песни выложили в соцсети.

Emotional watching this. So much respect for NHS staff at the best of times, but at the moment, putting their lives on the line to protect us from this virus, wow! Total heroes. #YNWA #NHSHeroes pic.twitter.com/VJlA4WrsXO — Mary K Foy (@marykfoy) March 26, 2020

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Это видео увидел нынешний наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп.

"Мне прислали видео, как люди в больнице в отделение интенсивной терапии поют «you'll Never Walk Alone», и я тут же заплакался. Невероятно. Это показывает всем, что эти люди не просто работают, а делают это с правильным настроем. Они привыкли помогать другим, и нам тоже нужно научиться этому, потому что нас обычно беспокоят только свои проблемы. Но для них это ежедневная работа. Они подвергают себя опасности, потому что помогают больным, людям с серьезными проблемами. Я просто не могу сильнее выразить свое восхищение, просто не могу", – рассказал Клопп в комментарии официальному сайту "Ливерпуля".

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