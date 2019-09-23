Клопп стал лучшим тренером сезона по версии ФИФА

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Лучший тренер сезона по версии ФИФА
Лучший тренер сезона по версии ФИФА / twitter.com/lfc

Немец Юрген Клопп выиграл награду The Best FIFA Football Awards в номинации "лучший тренер мужской команды" прошлого сезона. Тренер английского "Ливерпуля" впервые выиграл награду.

Клопп опередил Пепа Гвардиолу из "Манчестер Сити" и Маурисио Почеттино из "Тоттенхэма".

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В прошлом сезоне Клопп с "Ливерпулем" выиграл Лигу чемпионов. В финале "красные" победили "Тоттенхэм".

Вместе с Клоппом "Ливерпуль" финишировал на втором месте в чемпионате Англии, отстав на один балл.

 

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Теги: ФК Ливерпуль Юрген Клопп Спорт Футбол Новости Спорта ФИФА
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