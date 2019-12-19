Клопп забавно спародировал тренера "Монтеррея" на чемпионате мира: фото

18 декабря "Ливерпуль" завоевал путевку в финал клубного чемпионата мира. "Мерсисайдцы" в сложной игре одолели "Монтеррей". Самый веселый момент напряженной игры произошел на 76-й минуте.

Футболист "Ливерпуля" Джо Гомес неудачно принял мяч, после чего тот отскочил в руку. Рефери назначил штрафной, но тренер "Монтеррея" Антонио Мохамед оказался недовольным.

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Антонио Мохамед требует желтую карточку для Гомеса / Фото: East News

Он начал требовал желтую карточку, которая стала для Гомеса второй. Клопп, увидев апелляции Мохамеда, решил спародировать коллегу.



Реакция Клоппа на апелляции Антонио Мохамеда / Фото: East News

Рефери успокоил обоих тренеров, но дал каждому по желтой карточке.

Что интересно, перед игрой Мохамед называл Клоппа лучшим тренером в мире, а "Ливерпуль" – лучшей командой. Но после игры он изменил мнение.

"Это была вторая желтая для Гомеса. Об этом я и сказал судье. Но, наверное, футболка "Ливерпуля" имеет больший вес в этом мире, поэтому никого не удалили", – заявил тренер мексиканцев.

Юрген Клопп об инциденте не говорил.

В финале "Ливерпуль" сыграет с бразильским "Фламенго". Матч состоится в субботу, 21 декабря.