Турецкий футбольный клуб "Трабзонспор" официально отстранен от выступления в Лиге чемпионов или Лиге Европы на один год. Клуб не придерживался правил финансового фэйр-плея.

Палата УЕФА по финансовому контролю клубов (CFCB) наказала турецкий клуб за несоблюдение правил финансового фэйр-плея. Об этом сообщает сайт УЕФА.

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"Трабзонспор" не выполнил условия УЕФА

В мае 2016 года УЕФА и "Трабзонспор" заключили мировое соглашение, по условиям которого клуб должен выполнить ряд условий. Иначе команде грозило исключение из еврокубков на один сезон.

Условия, оговоренные с УЕФА, "Трабзонспор" не выполнил. 5 июля 2019 года УЕФА постановил, что клуб не смог стать безубыточным.

Поэтому в один из ближайших двух сезонов (2020/21 и 2021/22) команда не сыграет в Лиге чемпионов или Лиге Европы, если попадет туда по итогам выступления в национальном чемпионате.

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До прекращения нынешнего сезона "Трабзонспор" лидировал в чемпионате Турции.

В клубе выступает бывший футболист харьковского "Металлиста" Хосе Соса.