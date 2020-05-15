24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more

Клуб Первой лиги хочет взять Коноплянку в "Шахтера" в аренду на полгода

- Читати новину українською
Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка / ФК "Шахтер"

Спортивный директор перволигового "Миная" Михаил Кополовец хотел бы пригласить полузащитника "Шахтера" и сборной Украины Евгения Коноплянку в аренду.

Об этом играющий спортивный директор "Миная" Кополовец рассказал в интервью Footballhub.

К слову Украинский футболист с коронавирусом впервые рассказал о своем состоянии

Федецкого очень хотел бы, он бы нам добавил характера. Я очень хотел Артема, авторитета. Кого еще я взял бы? Кожанова, он в "Волыни". И Саню Гладкого в атаку.

Сейчас такие молодые футболисты, я лучше бы взял старых пенсионеров, старых присоединил, потому что они больше нам помогут, чем молодежь. Я Федецкого хотел. Если бы он не выбрал политический путь, то как минимум полгода он бы поиграл в "Минае". Думаю, мы возьмем Коноплянку из "Шахтера" в аренду на полгода,
– рассказал он.

  • Ранее в Украине COVID-19 впервые подтвердили в профессионального футболиста. Информацию подтвердили в медицинской службе ФК "Минай". COVID-19 обнаружили у Игоря Вагина.
  • "Минай" в Первой лиге занимает 4 место и претендует на выход в Премьер-лигу.

Больше новостей о футболе, баскетболе, биатлоне и всем интересном из мира спорта – читайте в разделе Спорт24

Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Шахтер Трансферы Евгений Коноплянка Футбол Спорт
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
РПЦ благословит ударить женщину, – Соколова ответила Усику
сегодня , 16:53 РПЦ благословит ударить женщину, – Соколова ответила Усику
Михайло Гема
Крик молодежи "Динамо": талантливые футболисты рассказали, почему готовы покинуть свой клуб
сегодня , 14:07 Крик молодежи "Динамо": талантливые футболисты рассказали, почему готовы покинуть свой клуб
Михайло Гема
Самые трагические аварии в Формуле-1, которые завершались смертью: видео
14 мая , 18:19 Самые трагические аварии в Формуле-1, которые завершались смертью: видео
Михайло Гема