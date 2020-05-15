Клуб Первой лиги хочет взять Коноплянку в "Шахтера" в аренду на полгода

Спортивный директор перволигового "Миная" Михаил Кополовец хотел бы пригласить полузащитника "Шахтера" и сборной Украины Евгения Коноплянку в аренду.

Об этом играющий спортивный директор "Миная" Кополовец рассказал в интервью Footballhub.

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Федецкого очень хотел бы, он бы нам добавил характера. Я очень хотел Артема, авторитета. Кого еще я взял бы? Кожанова, он в "Волыни". И Саню Гладкого в атаку.



Сейчас такие молодые футболисты, я лучше бы взял старых пенсионеров, старых присоединил, потому что они больше нам помогут, чем молодежь. Я Федецкого хотел. Если бы он не выбрал политический путь, то как минимум полгода он бы поиграл в "Минае". Думаю, мы возьмем Коноплянку из "Шахтера" в аренду на полгода,

– рассказал он.

Ранее в Украине COVID-19 впервые подтвердили в профессионального футболиста. Информацию подтвердили в медицинской службе ФК "Минай". COVID-19 обнаружили у Игоря Вагина.

"Минай" в Первой лиге занимает 4 место и претендует на выход в Премьер-лигу.

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