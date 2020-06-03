Комментатор матчей клуба НБА "Сакраменто Кингз" Грант Нейпир уволился по собственному желанию, из-за обвинения в расизме от бывших игроков. За этот клуб выступает украинец Алексей Лень.

Об этом в Twitter сообщает журналист The Athletic Джейсон Джонс.

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Скандал с Грантом Нейпиром

До увольнения 60-летний Нейпир был отправлен в административный отпуск за комментарии, которые он сделал относительно движения "Жизнь чернокожих имеет значение" и смерти от рук полицейских американца Джорджа Флойда.

Отвечая на вопрос экс-игрока "Сакраменто" Демаркуса Казинса по поводу лозунга "Жизнь чернокожих имеет значение", Нейпир написал, что "жизнь каждого человека имеет значение". Начался спор. И это было расценено как расизм.

"Грант Нейпир подал в отставку. Мы благодарим его за вклад в команду и желаем всего наилучшего", – сказано в заявлении клуба.

"Хочу поблагодарить болельщиков за их огромную любовь и поддержку. Всегда буду оставаться частью нации "Кингз" в своем сердце", – так прокомментировал ситуацию сам Нейпир.

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