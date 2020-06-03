Клуб украинца уволил комментатора за слова "жизнь каждого человека важна"
Комментатор матчей клуба НБА "Сакраменто Кингз" Грант Нейпир уволился по собственному желанию, из-за обвинения в расизме от бывших игроков. За этот клуб выступает украинец Алексей Лень.
Об этом в Twitter сообщает журналист The Athletic Джейсон Джонс.
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Скандал с Грантом Нейпиром
До увольнения 60-летний Нейпир был отправлен в административный отпуск за комментарии, которые он сделал относительно движения "Жизнь чернокожих имеет значение" и смерти от рук полицейских американца Джорджа Флойда.
Отвечая на вопрос экс-игрока "Сакраменто" Демаркуса Казинса по поводу лозунга "Жизнь чернокожих имеет значение", Нейпир написал, что "жизнь каждого человека имеет значение". Начался спор. И это было расценено как расизм.
"Грант Нейпир подал в отставку. Мы благодарим его за вклад в команду и желаем всего наилучшего", – сказано в заявлении клуба.
"Хочу поблагодарить болельщиков за их огромную любовь и поддержку. Всегда буду оставаться частью нации "Кингз" в своем сердце", – так прокомментировал ситуацию сам Нейпир.
Что известно о смерти Джорджа Флойда
- 25 мая полицейские задержали Джорджа Флойда за то, что он якобы пытался рассчитаться в магазине фальшивым чеком на 20 долларов.
- Во время задержания один из копов применил удушающий прием, став ему коленом на шею. Прием не запрещен в Миннесоте, однако держать мужчину более 5 минут в таком положении не было никаких оснований – ведь он даже не сопротивлялся во время задержания.
- В конце концов, вызвали медиков, когда Флойд затих и прекратил умолять о помощи. Но было уже слишком поздно. Мужчине вызвали "скорую", однако до больницы он не дожил.
- По результатам независимого вскрытия, которое заказала семья Флойда, мужчина умер от асфиксии, вызванной давлением на шею и спину.
- Ныне экс-офицера Дерека Шовина, задерживавшего Джорджа, подозревают в убийстве третьей степени и непреднамеренном убийстве второй степени, трактуемом как "халатность, которая привела к необоснованному риску".
- Однако родственники погибшего, а также их адвокат, настаивают на том, чтобы Шовину предъявили обвинение в убийстве первой степени, или "умышленном противоправном причинении смерти другому человеку".