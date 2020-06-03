19-летний сенегальский футболист Мамаду Ламин Данфа официально перешел в ковалевский "Колос" из сенегальского клуба "Касса Спортс".

Условия сделки не разглашаются. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

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Что известно о Мамаду Данфе

19-летний сенегалец может сыграть как на позиции атакующего полузащитника, так и в центре нападения. В прошлом году Данфа играл за молодежную сборную Сенегала на чемпионате мира U-20, а позже дебютировал в составе национальной команды.

Данфа уже успел сыграть за "Колос" в товарищеском матче с "Олимпиком" (1:2), который состоялся после окончания карантина. В "Колосе" Мамаду Данфа будет выступать под 94 номером.

Первый африканский легионер в истории "Колоса" может дебютировать за команду Руслана Костишина в официальных матчах в субботу, 6 июня, в игре с "Зарей".

Добавим, что первым иностранным футболистом в истории ковалевцев стал Арни Вильхамссон.

Следующий матч ковалевский "Колос" сыграет в субботу, 6 июня, против луганской "Зари".