Клуб УПЛ подписал первого в истории легионера из Африки
19-летний сенегальский футболист Мамаду Ламин Данфа официально перешел в ковалевский "Колос" из сенегальского клуба "Касса Спортс".
Условия сделки не разглашаются. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
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Что известно о Мамаду Данфе
19-летний сенегалец может сыграть как на позиции атакующего полузащитника, так и в центре нападения. В прошлом году Данфа играл за молодежную сборную Сенегала на чемпионате мира U-20, а позже дебютировал в составе национальной команды.
Данфа уже успел сыграть за "Колос" в товарищеском матче с "Олимпиком" (1:2), который состоялся после окончания карантина. В "Колосе" Мамаду Данфа будет выступать под 94 номером.
Первый африканский легионер в истории "Колоса" может дебютировать за команду Руслана Костишина в официальных матчах в субботу, 6 июня, в игре с "Зарей".
Добавим, что первым иностранным футболистом в истории ковалевцев стал Арни Вильхамссон.
Следующий матч ковалевский "Колос" сыграет в субботу, 6 июня, против луганской "Зари".