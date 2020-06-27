Футболисты "Калуша" из второй лини, получили от руководства клуба СМС о том, что им предоставляется статус свободного агента.

Этим правом уже воспользовались два игрока – Даниил Кныш перешел в "Минай", а Владимир Сеница стал игроком "Ингула". Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua.

О главном Украинский футбольный клуб Второй лиги внезапно прекращает существование

По словам главного тренера "Калуша" Степана Матвеева, перед командой есть финансовые задолженности, однако, они не критичны. Наставник надеется, что команда все же продолжит свое существование. Окончательная судьба клуба станет известна на следующей неделе.

Что известно о ФК "Калуш"

Профессиональный статус "Калуш" получил после краха другого западного клуба – моршинской "Скалы". Собственно, эта команда на Ивано-Франковщине и перебралась.

В 2010 году ФК "Калуш" прекратил свое участие в чемпионате области уже после первого круга. 2011 год возрожденный ФК "Калуш" начал во второй лиге областного чемпионата.

Уже в 2018 году команда вернула себе профессиональный статус и, впервые, за 13 лет заявилась на чемпионат Второй лиги Украины и в дебютном сезоне после возвращения прошла в 1/8 финала Кубка Украины.