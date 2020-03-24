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Клуб Бекхэма "Интер Майами" сменил логотип из-за коронавируса: фото

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Футбольные клубы активно приобщаются к борьбе с коронавирусом. А для того, чтобы напомнить людям о правилах безопасности, прибегают к необычным шагам.

Одним из таких стал клуб "Интер Майами" Дэвида Бекхэма. На время карантина они изменили свой логотип, разделив цапель на нем.

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"Как вы можете заметить, мы разделили наших цапель. Все просто: мы хотим увидеться с вами в ближайшее время. Но для того, чтобы это произошло, нам нужно быть умными, быть в безопасности и практиковать социальное дистанцирование", – пояснили свое решение в клубе.

По состоянию на 24 марта в США зафиксировано более 46 тысяч случаев заражения коронавирусом. Из них более 1200 – в штате Флорида.

Всего в США умерло 594 человека из-за Covid-19.

"Интер Майами" был основан лишь в 2020 году. Это дебютный для команды сезон в МЛС. Однако он проиграл два стартовых тура. После этого чемпионат ушел на карантин из-за коронавируса.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Коронавирус Covid-19 Здоровье Новости Спорта Спорт Футбол
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