Футболист клуба Бундеслиги попал в громкий скандал из-за нарушения карантина: видео

Футбольный клуб "Герта" отреагировал на скандальный инцидент с участием форварда Саломона Калу, который нарушил правила социального дистанцирования в рамках протокола о рестарте Бундеслиги.

Игрок был отстранен от тренировок и матчей на неопределенный срок, сообщает пресс-служба клуба.

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Саломон Калу провел прямой эфир в Facebook во время медицинского осмотра команды перед возобновлением сезона.

Во время десятиминутного видео футболист поздоровался за руку с партнерами и не выполнял правил социального дистанцирования, которые прописаны в протоколе лиги о возобновлении сезона.

Как Саломон Калу нарушил правила карантина: смотрите видео

Мне жаль, если показалось, что я не воспринимаю проблему коронавируса всерьез. Извиняюсь. Я очень сильно переживаю за людей в Африке, поскольку там уровень медицины не настолько высок, как в Германии. Я действительно был рад, что ни у кого из моих партнеров по команде не обнаружили коронавируса. Хочу извиниться перед теми, кого я снимал на видео и кто не хотел оказаться в этой ситуации,

– приводит слова Калу официальный сайт "Герты".

На этой неделе должно быть принято решение о возобновлении сезона в Бундеслиге. Руководство лиги рассматривало вариант с возобновлением матчей чемпионата 9 мая.

Последний матч чемпионата Германии был сыгран 11 марта. "Герта" пошла на вынужденную паузу на 13-м месте.

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