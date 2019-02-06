Клуб чемпионата Германии подпишет контракт с юным украинским форвардом
Клуб немецкой Бундеслиги "Нюрнберг" подпишет профессиональный контракт с украинским нападающим Эриком Шурановым. 17-летний игрок выступает за юношескую сборную Украины.
Сейчас игрок выступает за юношескую команду "Нюрнберга" и является ее капитаном. В 13 матчах чемпионата B-Junioren Bundesliga Süd/Südwest U17 украинец забил 12 голов.
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Стоит отметить, что футболист уже вызывался в сборную Украины U17. Там он забил три гола в четырех матчах в квалификации к чемпионату Европы.
Сам Эрик Шуранов родился в Германии в городе Бамберг 22 февраля 2002 года. Его отец – бывший футболист, выступал за украинские команды в низших лигах). Перед рождением сына семья переехала в Германию.