Клуб чемпионата Германии подпишет контракт с юным украинским форвардом

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Эрик Шуранов
Эрик Шуранов / fcn.de

Клуб немецкой Бундеслиги "Нюрнберг" подпишет профессиональный контракт с украинским нападающим Эриком Шурановым. 17-летний игрок выступает за юношескую сборную Украины.

Сейчас игрок выступает за юношескую команду "Нюрнберга" и является ее капитаном. В 13 матчах чемпионата B-Junioren Bundesliga Süd/Südwest U17 украинец забил 12 голов.

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Стоит отметить, что футболист уже вызывался в сборную Украины U17. Там он забил три гола в четырех матчах в квалификации к чемпионату Европы.

Сам Эрик Шуранов родился в Германии в городе Бамберг 22 февраля 2002 года. Его отец бывший футболист, выступал за украинские команды в низших лигах). Перед рождением сына семья переехала в Германию.

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Теги: Спорт Футбол
Источник: 24 Канал
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