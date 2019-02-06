Клуб чемпионата Германии подпишет контракт с юным украинским форвардом

Клуб немецкой Бундеслиги "Нюрнберг" подпишет профессиональный контракт с украинским нападающим Эриком Шурановым. 17-летний игрок выступает за юношескую сборную Украины.

Сейчас игрок выступает за юношескую команду "Нюрнберга" и является ее капитаном. В 13 матчах чемпионата B-Junioren Bundesliga Süd/Südwest U17 украинец забил 12 голов.

Читайте также: "Шахтер" и "Динамо" попали в топ-100 самых богатых клубов мира

Man mag es kaum glauben, aber es gibt am heutigen Tag auch eine positive Nachrichten vom #fcn.

Nach unseren Infos steht Nürnbergs Sturmtalent Erik Shuranov (bald 17) kurz vor der Unterschrift eines Lizenzspieler-Vertrags - mehr dazu heute in BILD PRINT/Epaper — BILD 1. FC Nuernberg (@BILD_FCN) 6 лютого 2019 р.

Стоит отметить, что футболист уже вызывался в сборную Украины U17. Там он забил три гола в четырех матчах в квалификации к чемпионату Европы.

Сам Эрик Шуранов родился в Германии в городе Бамберг 22 февраля 2002 года. Его отец – бывший футболист, выступал за украинские команды в низших лигах). Перед рождением сына семья переехала в Германию.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram