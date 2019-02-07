Клуб чемпионата Испании хочет подписать Романа Зозулю

Нападающий Роман Зозуля может пойти на повышение. Форвард, выступающий за" Альбасете", выступающий во втором по силе чемпионате Испании, может перейти в "Хетафе".

Клуб из пригорода Мадрида заинтересован в подписании Зозули ведь нападающий уже летом станет свободным агентом. Поэтому может перейти к ним бесплатно. А предварительное соглашение с игроком команда может подписать уже. О заинтересованности в украинском игроке со стороны "Хетафе" пишет Elgoldigital.com.

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И стоит заметить, что в контракте Зозули есть пункт, по которому он может и в дальнейшем остаться в "Альбасете". Это произойдет в том случае, если его команда поднимется в Примеру. Пока же "Альбасете" занимает первое место в Сегунде и имеет шансы повыситься в классе. Украинец за 20 матчей в чемпионате, забил 7 голов.

Что касается "Хетафе", то команда в Примере на пятом месте и борется за попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

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