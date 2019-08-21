Клуб из Барселоны будет следить за юным талантом "Динамо"

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Назарий Русин
Назарий Русин / ФК "Динамо"

Нападающий "Динамо" Назарий Русин, который проводит нынешний сезон в аренде у "Зари", привлек внимание испанского клуба.

"Эспаньол", который сыграет в плей-офф квалификации Лиги Европы против "Зари", будет следить за прогрессом украинского форварда.

Состав "Зари": "Заря" отправилась в Барселону на матч с "Эспаньолом" в Лиге Европы

Отметим, что Назарий Русин не поможет команде из-за удаления в матче против софийского ЦСКА. За "Зарю" Назарий выступает на правах аренды из киевского "Динамо". В нынешнем сезоне за луганчан Назарий сыграл четыре матча, в которых забил два мяча.

Ранее президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что точно не продаст Назария Русина в другой клуб.

Поединок "Эспаньол" – "Заря" начнется 22 августа в 22:00. Ответный Матч пройдет в Запорожье 29 августа.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Динамо ФК Заря
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