Клуб из Барселоны будет следить за юным талантом "Динамо"

Нападающий "Динамо" Назарий Русин, который проводит нынешний сезон в аренде у "Зари", привлек внимание испанского клуба.

"Эспаньол", который сыграет в плей-офф квалификации Лиги Европы против "Зари", будет следить за прогрессом украинского форварда.

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Отметим, что Назарий Русин не поможет команде из-за удаления в матче против софийского ЦСКА. За "Зарю" Назарий выступает на правах аренды из киевского "Динамо". В нынешнем сезоне за луганчан Назарий сыграл четыре матча, в которых забил два мяча.

Ранее президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что точно не продаст Назария Русина в другой клуб.

Поединок "Эспаньол" – "Заря" начнется 22 августа в 22:00. Ответный Матч пройдет в Запорожье 29 августа.

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