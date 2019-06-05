Клуб из Первой лиги хочет играть домашние матчи на НСК "Олимпийский"

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ФК "Колос"
ФК "Колос" / koloskovalivka.com

Клуб Первой лиги "Колос", в случае выхода в Премьер-лигу, хотел бы принимать своих соперников на главной арене Украины – НСК "Олимпийском".

Об этом рассказал главный тренер "Колоса" Руслан Костышин.

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Мы мечтаем играть в Премьер-лиге и все для этого делаем. Независимо, выйдем мы в Премьер-лигу или не выйдем, 10 июня в Коваливке начинается строительство нашего нового стадиона.
Если останемся в Первой лиге, то, наверное, будем играть на стадионе имени Банникова, если выйдем в УПЛ, то, наверное, будем договариваться с теми, кто пойдет на уступки, – "Оболонь", "Динамо" или "Олимпийский",
– заявил он.

Спорт 24 писал, что во вторник, 4 июня, состоялись первые стыковые матчи за право участвовать в чемпионате Украины среди клубов Премьер-лиги сезона 2019/2020. Среди четырех клубов, которые ведут эту борьбу, числится и первой лиги "Колос" из поселка Ковалевка, который расположен под Киевом.

В первом "стыке" с одесским "Черноморец" "Колос" сыграл вничью 0:0, и пока далек от решения задачи выхода в Премьер-лигу.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол УПЛ НСК Олимпийский
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