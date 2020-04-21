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Клуб Ярмоленко может пополниться еще одним украинцем

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Руслан Малиновский / ФК "Аталанта"

Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский может стать одноклубником Андрея Ярмоленко в английском "Вест Хэме".

"Молотобойцы" ищут усиления в центр поля и нацелились на лидера сборной Украины, сообщает Sportal.it.

К слову Руслан Малиновский шокировал видео из улиц итальянского городка

Контракт Малиновского с "Аталантой" действует до 2024-го года, а цена украинца – 11 миллионов евро.

Интерес к Малиновскому также проявляет и "Фиорентина". Однако недавно Малиновский развеял слухи о переезде во Флоренцию. По словам футболиста, нету никаких предпосылок о переходе в "Фиорентину". Руслан добавил, что хочет играть в "Аталанте", ведь в клубе из Бергамо ему есть что доказывать.

"Аталанта" не намерена расставаться с Малиновским менее чем за 25 миллионов евро. Руслан выступает в Италии с прошлого лета, когда перебрался в клуб из Бергамо из бельгийского "Генка".

  • В нынешнем сезоне Малиновский сыграл 31 матч за "Аталанту" во всех турнирах. На счету 26-летнего украинца пять голов и три ассиста.
  • В данный момент чемпионаты Италии и Англии приостановлены из-за пандемии коронавируса. "Аталанта" занимает четвертое место в Серии А, "Вест Хэм" идет на 16 месте АПЛ.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Вест Хем Андрей Ярмоленко ФК Аталанта Футбол Спорт
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