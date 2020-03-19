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Клуб Ярмоленко оригинальным образом восстановил тренировки несмотря на коронавирус

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В среду, 18 марта, игроки "Вест Хэм Юнайтед" вернулись к тренировкам в "Раш Грин" в рамках тщательно разработанной программы.

По информации официального сайта клуба, команда собралась на тренировочной базе, где провела работу на свежем воздухе. Каждый игрок сообщил, что он чувствует себя хорошо и никаких проблем со здоровьем у них нет.

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Любопытства придает тот факт, что тренировка лондонцев была бесконтактной. Футболисты занимались на расстоянии друг от друга и соблюдали все правила безопасности. На базе клуба футболистам запретили посещать душевые и столовую.

Для каждого исполнителя был разработан индивидуальный план занятий, а персонал постоянно следит за физическими данными футболистов. Занимался ли в общей группе Ярмоленко – неизвестно.

  • На прошлой неделе Премьер-лига приостановила матчи чемпионата до конца апреля в связи с пандемией вируса после заражения главного тренера "Арсенала" Микеля Артета.
  • В этом сезоне на счету Ярмоленко 15 поединков, три забитых гола и одна результативная передача. Свой последний поединок Андрей провел еще 14 декабря. Тогда он получил травму и выбыл на длительный срок.
  • Сейчас "Вест Хэм" занимает 16 место в турнирной таблице внутреннего первенства.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Коронавирус Covid-19 Спорт Футбол Лондон Вест Хем Андрей Ярмоленко
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