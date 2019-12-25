Клуб Милевского сыграет с "Динамо"

Киевское "Динамо" на зимних тренировочных сборах в Турции сыграет контрольный матч с "Динамо" Брест. Игра состоится 27 января.

О товарищеском матче между клубами сообщает сайт брестского "Динамо". В сентябре 2017 года клубы уже проводили спарринг. Игра завершилась разгромной победой киевского "Динамо" со счетом 7:0.

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Контрольный матч с брестским клубом также проведет "Мариуполь". Игра состоится 24 января.

Как известно, за "Динамо" из Бреста выступают несколько украинцев. Контрактом с белоруссами связаны экс-игроки киевского "Динамо" Артем Милевский, Евгений Хачериди, Алексей Хобленко и бывший футболист "Шахтера" Александр Нойок.

Белорусский клуб в сезоне 2019 выиграл внутренний чемпионат. Гол украинца Хобленко принес "динамовцам" победу над "Витебском", а следовательно и золотые медали чемпионата.

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Что касается киевского клуба, то "бело-синие" запланировали около 9 товарищеских матчей на двух зимних сборах.