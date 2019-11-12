Клуб НБА "Майами" дисквалифицировал своего игрока на 10 матчей за употребление конфет

3 Читати новину українською
Дион Уэйтерс
Дион Уэйтерс / Getty Images

Руководство "Майами Хит" дисквалифицировало атакующего защитника Диона Уэйтерса на 10 матчей без сохранения зарплаты.

Как сообщает ESPN, игрок пережил паническую атаку в самолете из-за того, что съел очень много мармеладных конфет.

Читайте также: Шакил О'Нил представил новый выпуск Shaqtin 'a Fool с курьезными моментами НБА: видео

Позже выяснилось, что в сладостях содержалась марихуана. В результате Уэйтерс из-за передозировки перенес приступ и потерял сознание в самолете по дороге на матч.

Как отмечает официальный сайт клуба, баскетболист конфеты мог приобрести в Денвере, когда "Майами" играл с "Наггетс". В Колорадо легализована марихуана, конфеты могли быть приобретены именно там.

В связи с пропуском большого количества матчей в этом сезоне Уэйтерс также лишился контрактного бонуса на 1,2 миллиона долларов.

blog_ava
Рада приняла скандальный законопроект об оценке недвижимости
сегодня
1284
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Наркотики Баскетбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Барселона" презентовала патриотический комплект формы: видео
сегодня 18:09 "Барселона" презентовала патриотический комплект формы: видео
Юрій Семенюк
Клуб НБА "Майами" дисквалифицировал своего игрока на 10 матчей за употребление конфет
сегодня 16:57 Клуб НБА "Майами" дисквалифицировал своего игрока на 10 матчей за употребление конфет
Юрій Семенюк 3
Стал известен гонорар Ломаченко за бой с Кэмпбеллом: боксер поделил деньги с отцом
сегодня 16:21 Стал известен гонорар Ломаченко за бой с Кэмпбеллом: боксер поделил деньги с отцом
Вісент Луїс 132
На соревнованиях по кроссу под Харьковом гонщица 15 раз перевернулась на автомобиле: видео
сегодня 14:11 На соревнованиях по кроссу под Харьковом гонщица 15 раз перевернулась на автомобиле: видео
Юрій Семенюк 168
Вечерняя пробежка: чем полезен бег по вечерам
11 ноября 22:25 Вечерняя пробежка: чем полезен бег по вечерам
Назарій Дзюбановський 133
Новости
Больше новостей
Залиште відгук