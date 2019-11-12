Клуб НБА "Майами" дисквалифицировал своего игрока на 10 матчей за употребление конфет

Руководство "Майами Хит" дисквалифицировало атакующего защитника Диона Уэйтерса на 10 матчей без сохранения зарплаты.

Как сообщает ESPN, игрок пережил паническую атаку в самолете из-за того, что съел очень много мармеладных конфет.

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Позже выяснилось, что в сладостях содержалась марихуана. В результате Уэйтерс из-за передозировки перенес приступ и потерял сознание в самолете по дороге на матч.

Как отмечает официальный сайт клуба, баскетболист конфеты мог приобрести в Денвере, когда "Майами" играл с "Наггетс". В Колорадо легализована марихуана, конфеты могли быть приобретены именно там.

В связи с пропуском большого количества матчей в этом сезоне Уэйтерс также лишился контрактного бонуса на 1,2 миллиона долларов.