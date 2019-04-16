Клуб НБА установил сумасшедший рекорд после невероятного камбэка: видео

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"Лос-Анджелес Клипперс"
"Лос-Анджелес Клипперс" / Фото из открытых источников

"Клипперс" победили в серии плей-офф "Голден Стэйт" (135:131) и сравняли счет в противостоянии первого раунда.

Эта выездная победа отметилась рекордом НБА. "Клипперс" в третьей четверти проигрывали с отрывом в 31 очко (63:94), но сумели победить в игре, сделав крупнейший камбэк в истории плей-офф, сообщает ESPN.

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Последнюю четверть команда из Лос-Анджелеса выиграла со счетом 41:23, что и позволило "Клипперс" триумфировать.

Ранее крупнейший камбэк был на счету другой команды из Лос-Анджелеса – "Лейкерс". В 1989 году "озерные" проигрывали в 29 очков "Сиэттл Суперсоникс", но сумели выиграть матч (97:95).

Следующая игра "Голден Стэйт" с "Клипперс" состоится 19 апреля, начало в 5:30.

Видеообзор матча Голден Стэйт Клипперс

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Теги: Спорт Баскетбол
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