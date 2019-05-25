Клуб Первой лиги получил предложение в 300 тысяч гривен за договорной матч

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Клуб из Первой лиги получил предложение в 300 тысяч гривен
Клуб из Первой лиги получил предложение в 300 тысяч гривен

Представителя одного из клубов Первой лиги поступило предложение об организации договорного матча с целью поражения команды, чтобы помочь клубу, который претендует на выход в плей-офф за право сыграть в УПЛ, решить поставленную задачу.

Об этом сообщает SportArena со ссылкой на собственные источники.

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Вознаграждение составит сумму в районе 300 тысяч гривен. По информации издания, правоохранительные органы собираются провести (или уже провели) задержания в случае фиксации передачи денег.

Ранее журналист Сергей Болотников в Youtube-программе "ТаТоТаке" сообщал, что "Колос" простимулировал соперников "Металлиста-1925" и "Волыни" перед последним туром.

Напомним, что 25 мая в Первой лиге пройдут пять матчей заключительного – 30-го тура. На выход в плей-офф претендуют три клуба, набравшие по 51 очку – "Колос", "Волынь" и "Металлист-1925".

Матчи конкурентов начнутся в одно время – в 17:00. "Колос" дома сыграет с "Оболонь-Бровар", "Волынь" в гостях встретится с "Горняком-Спорт", а "Металлист-1925" на выезде проведет матч с "Авангардом".

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Скандал с договорными матчами в Украине
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