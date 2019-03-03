Клуб Сергея Реброва уничтожил соперника в чемпионате Венгрии: видео

В матче 23 тура чемпионата Венгрии "Ференцварош", который сейчас тренирует украинец Сергей Ребров, добыл разгромную победу.

"Ференцварош" в 23-м туре чемпионата Венгрии устроил разгром "Диошдьёру" – 7:0.

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В составе лидирующего в чемпионате "Ференцвароша" в матче принимали участие украинцы Иван Петряк и Игорь Харатин. Петряк на 56 минуте сделал голевую передачу, а на 84-й заработал пенальти.

В целом в матче три игрока отметились дублем – Варга, Сигневич и Лансафаме. Седьмой гол забил Горриаран.

После 23 туров "Ференцварош" имеет в активе 49 очков и продолжает лидировать в чемпионате Венгрии, опережая ближайшего преследователя – "Види", на шесть баллов.

Смотрите видеообзор матча Ференцварош – Диошдьёр

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