Клуб украинца Чигринского возглавил тренер, который громко заявил о себе в России

55-летний бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера стал новым наставником греческого АЕКа.

Контракт со специалистом рассчитан на 2 года. Итальянец 6 декабря прибудет в Грецию для подписания соглашения, сообщает Sky Sport Italia

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Самое большое достижение в тренерской карьере Карреры – чемпионство с московским "Спартаком" после 16-летнего перерыва в сезоне 2016/17. На тренерском мостике АЕКа Каррера заменит Николаоса Костеноглу, который проработал в клубе несколько месяцев.

Ранее АЕК не смог договориться с россиянином Леонидом Слуцким, который недавно покинул голландский "Витесс".

АЕК, набрав 18 очков в 12 турах, занимает пятое место в таблице, отставая от лидирующего "Олимпиакоса" на 10 очков.