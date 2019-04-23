Клуб украинца проиграл в плей-офф НБА и установил позорный антирекорд: видео

В НБА были сыграны очередные матчи плей-офф. Следовательно определилась еще одна команда, которая сыграет в следующем раунде. А также неудачник, который вылетел. Последним стал клуб украинца Святослава Михайлюка "Детройт".

"Детройт" проиграл три предыдущих матча против "Милуоки". Поэтому для сохранения шансов на борьбу, был вынужден выигрывать четвертую игру. И был близок к тому, выиграв первые две четверти. Но провалив третью четверть, команда так и не смогла собраться. Поэтому четвертая четверть тоже в пользу "Милуоки". В итоге последние выиграли серию 4:0 и вышли в следующий круг плей-офф НБА.

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Таким образом "Детройт" установил рекорд НБА – команда проиграла 14 матчей подряд в плей-офф. "Детройт" не выигрывал в плей-офф с сезона 2007-2008. До этого рекорд принадлежал "Нью-Йорку".

Детройт – Милуоки 104:127 (28:26, 34:30, 23:39, 19:32)

Стоит добавить, что украинец Святослав Михайлюк не сыграл в плей-офф. У него травма, после которой он восстанавливается.

В еще одном матче "Юта" смогла сократить отставание в серии, выиграв домашний матч против "Хьюстона". Однако "Рокетс" и в дальнейшем впереди в серии 3:1.

Юта – Хьюстон 107:91 (32:24, 21:23, 23:32, 31:12)